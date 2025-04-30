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11:18, 30 апреля 2025Наука и техника

Ученые подтвердили безопасность пострадавших после Чернобыля земель

J Environ Radioact: Земли зоны обязательного отселения безопасны для земледелия
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Международная команда ученых представила протокол, позволяющий оценить пригодность сельскохозяйственных угодий в северной Украине, заброшенных после аварии на Чернобыльской АЭС. Исследование опубликовано в Journal of Environmental Radioactivity (J Environ Radioact).

Речь идет о землях так называемой «зоны обязательного отселения», где официально запрещено не только жить, но и заниматься сельским хозяйством. Специалисты показали, что часть таких участков можно использовать для выращивания культур без риска для здоровья — как для работников, так и для потребителей.

Протокол основан на оценке загрязненности почвы радионуклидами — прежде всего цезием-137 и стронцием-90. Также была рассчитана вероятность того, что содержание этих веществ в урожае превысит допустимые значения. В исследуемом участке площадью 100 гектаров ни по одному из параметров уровень радиации не превышал установленных на Украине пределов. Дополнительная проверка подтвердила, что уровень облучения у сельхозработников остается значительно ниже допустимой годовой дозы.

Авторы подчеркивают, что метод может быть применен не только к чернобыльским землям, но и в других странах мира с длительным радиационным загрязнением. При этом подход требует всего нескольких шагов: от замеров излучения и отбора проб почвы до тестового урожая.

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