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17:02, 30 апреля 2025Культура

Уехавших из России артистов назвали тараканами

Яна Поплавская: Уехавшие из России артисты растоптали и отменили сами себя
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Актриса Яна Поплавская считает, что покинувшие Россию из-за специальной военной операции (СВО) артисты растоптали сами себя. Об этом она заявила в интервью изданию aif.ru.

Звезда «Красной шапочки» сравнила Смольянинова, Панина (внесены в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) и других знаменитостей с тараканами, которые всегда смогут выжить.

«Нельзя растаптывать себя как уехавшие артисты. Они сами себя отменили. Понимаю, что они, как тараканы, привыкают к любому яду, адаптируются быстро ко всему. Надо только, чтобы они не поползли сюда. Пусть там работают таксистами», — сообщила Поплавская.

Ранее стало известно, что Яна Поплавская назвала запрет Орбакайте на въезд в Латвию «насмешкой Бога».

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