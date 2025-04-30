Запрет Орбакайте на въезд в Латвию назвали «насмешкой Бога»

Поплавская заявила, что Орбакайте стала популярной только благодаря Пугачевой

Российская актриса Яна Поплавская прокомментировала запрет на въезд в Латвию певице Кристине Орбакайте. Ее слова приводит «АиФ».

Поплавская отметила, что Орбакайте стала популярной певицей вопреки скромным вокальным данным. По словам актрисы, в России исполнительница была успешной благодаря своей матери Алле Пугачевой. По этой причине за границей Орбакайте так и не стала востребованной.

«Забавно, что Латвия отказывает то Хаматовой, то Орбакайте. В этом есть какая-то насмешка Бога», — подытожила Поплавская.

29 апреля стало известно, что Орбакайте запретили въезд в Латвию. Сообщалось, что соответствующее решение было принято в связи с опасениями Службы государственной безопасности страны. При этом летом у певицы запланирован концерт в республике, на который по-прежнему можно приобрести билеты.

До этого премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас потребовал от Орбакайте высказать свою позицию насчет специальной военной операции на Украине. По его словам, от этого зависит, разрешат ли ей провести на территории страны концерт, который должен состояться 31 мая.