Украинский беспилотник ударил по машине с водителем в российском регине

Гладков: Водитель пострадал при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области

В поселке Политотдельский Белгородской области в результате удара FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по легковой машине пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, россиянина с минно-взрывной травмой и баротравмой доставили в больницу в Белгороде. Транспортное средство получило повреждения.

Помимо этого, беспилотники атаковали Шебекинский городской округ, повредив линию электропередачи. В результате без света остались поселок Шамино, села Коровино, Безлюдовка, Графовка и Архангельское, а также частично Ржевка и Новая Таволжанка. Ремонтные работы начнутся после согласования с Минобороны России.

«Кроме того, три дрона атаковали город Шебекино — повреждены два объекта торговли, надворные постройки на территории частного домовладения и один легковой автомобиль. Также поступила информация об атаке беспилотника в селе Нехотеевка, в результате чего огнем частично разрушены два дома и уничтожена надворная постройка», — написал Гладков.

Он добавил, что в районе села Головчино Грайворонского округа украинский FPV-дрон атаковал трактор. Водитель техники не пострадал, однако беспилотник выбил стекла и посек кузов транспортного средства.

Ранее Гладков сообщил, что в Шебекино в результате ударе беспилотника ВСУ по машине пострадали мужчина и две женщины. У россиянина диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки и ног. Одна из его спутниц получила минно-взрывную травму, баротравму, осколочные ранения головы и руки, вторая — ушибы рук и ног.