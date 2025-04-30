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11:36, 30 апреля 2025Россия

Мирные жители пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по машине в российском городе

Гладков сообщил о троих пострадавших при атаке дрона ВСУ по машине в Шебекино
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Колядин / ТАСС

Три мирных жителя пострадали в результате ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, бойцы самообороны доставили раненых мужчину и двух женщин в Шебекинскую центральную районную больницу. У россиянина диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки и ног. Одна из его спутниц получила минно-взрывную травму, баротравму, осколочные ранения головы и руки, вторая — ушибы рук и ног.

К посту приложено фото атакованной дроном машины. На ней видно, что у транспортного средства выбито лобовое стекло и поврежден корпус.

Ранее в результате удара беспилотника ВСУ на движущийся по участку трассы Грайворон — Илек-Пеньковка автомобиль пострадали трое мужчин, еще двоих спасти не удалось. Кроме того, сообщалось о пяти пострадавших при атаках дронов на машины в Новой Таволжанке, а также на участках автодорог Новоалександровка — Становое и Красная Яруга — Отрадовка.

ЖЗЛ
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