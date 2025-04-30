Украинский дрон атаковал автомобиль в приграничном российском регионе

Хинштейн: Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Курской области, был ранен мужчина

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал гражданский автомобиль вблизи села Озерки Беловского района Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора приграничного российского региона Александр Хинштейн в Tеlegram-канале.

Он отметил, что 62-летний мужчина был ранен в результате атаки. Его доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Хинштейн также предупредил граждан, что нахождение в приграничных населенных пунктах сейчас крайне опасно. Он попросил людей не рисковать собой.

До этого стало известно, что в большинстве случаев ВСУ используют ударные FPV-дроны для продолжающихся атак по Курской области.

Командир пятой роты второго батальона «Барс-Курск» с позывным Борода подчеркнул, что обстановка в приграничье остается напряженной.