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11:38, 30 апреля 2025Россия

Украинский дрон атаковал автомобиль в приграничном российском регионе

Хинштейн: Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Курской области, был ранен мужчина
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал гражданский автомобиль вблизи села Озерки Беловского района Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора приграничного российского региона Александр Хинштейн в Tеlegram-канале.

Он отметил, что 62-летний мужчина был ранен в результате атаки. Его доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Хинштейн также предупредил граждан, что нахождение в приграничных населенных пунктах сейчас крайне опасно. Он попросил людей не рисковать собой.

До этого стало известно, что в большинстве случаев ВСУ используют ударные FPV-дроны для продолжающихся атак по Курской области.

Командир пятой роты второго батальона «Барс-Курск» с позывным Борода подчеркнул, что обстановка в приграничье остается напряженной.

ЖЗЛ
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