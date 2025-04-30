Украинский дрон атаковал автомобиль в приграничном российском регионе

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал гражданский автомобиль вблизи села Озерки Беловского района Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора приграничного российского региона Александр Хинштейн в Tеlegram-канале.
Он отметил, что 62-летний мужчина был ранен в результате атаки. Его доставили в больницу для оказания необходимой помощи.
Хинштейн также предупредил граждан, что нахождение в приграничных населенных пунктах сейчас крайне опасно. Он попросил людей не рисковать собой.
До этого стало известно, что в большинстве случаев ВСУ используют ударные FPV-дроны для продолжающихся атак по Курской области.
Командир пятой роты второго батальона «Барс-Курск» с позывным Борода подчеркнул, что обстановка в приграничье остается напряженной.