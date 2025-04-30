Украинский Минкульт обратился в СБУ из-за клипа российской певицы

Украинский Минкульт обратился в СБУ из-за клипа певицы Валерии

Украинский Минкульт обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) из-за клипа певицы Валерии, снятого на фоне городских развалин. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Министр культуры Николай Точицкий обратил внимание на клип, в котором Валерия поет песню «С чего начинается Родина». Он отметил, что обратился в СБУ с просьбой установить место, где проводились съемки.

Издание со ссылкой на неназванные российские СМИ отмечает, что клип мог быть снят в декорациях Брестской крепости, расположенных в Троицком административном округе Москвы.

Ранее сообщалось, что СБУ объявила певице Таисии Повалий о подозрении в призывах захватить Украину. В службе указали, что артистка публично поддержала действия президента Владимира Путина и проведение специальной военной операции на Украине.