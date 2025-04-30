Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:34, 30 апреля 2025Силовые структуры

Ущерб от взрыва в московском ЖК «Алые паруса» оценили

Ущерб от взрыва в ЖК «Алые паруса» оценивается в 8 миллионов рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Stringer / news.ru / Global Look Press

Ущерб жилому комплексу «Алые Паруса» в Москве после взрыва, который унес жизнь основателя добровольческого батальона в Донбассе Армена Саркисяна, оценивается в 8 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Взрыв в ЖК на Авиационной улице произошел 3 февраля. Причиной стала детонация взрывного устройства, заложенного в лифтовом холле дома. Пострадали четыре человека, среди них — Саркисян. Он получил несовместимые с жизнью травмы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на Кубани суд приговорил обвиняемого в попытке отравления курсантов Армавирского училища к 27 годам колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдепе поставили ультиматум по участию США в мирном процессе по Украине

    В России сообщили о росте доли БРИКС в мировой экономике

    Россиянка назвала идеальное место для легкого знакомства с богатым иностранцем

    Названы преимущества употребления кофе по утрам

    Политолог раскрыл цель намека Зеленского на удар по параду Победы

    Стало известно о продвижении ВС России к населенному пункту в ЛНР

    Рудковская рассказала о покупке жилья в Астане

    Оправдывавшего терроризм в мессенджере иностранца осудили на 13 лет

    Спецпосланник Трампа высказался о красоте Кремля

    Нераспроданные запасы автомобилей в России оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости