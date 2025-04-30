Ущерб от взрыва в московском ЖК «Алые паруса» оценили

Ущерб от взрыва в ЖК «Алые паруса» оценивается в 8 миллионов рублей

Ущерб жилому комплексу «Алые Паруса» в Москве после взрыва, который унес жизнь основателя добровольческого батальона в Донбассе Армена Саркисяна, оценивается в 8 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Взрыв в ЖК на Авиационной улице произошел 3 февраля. Причиной стала детонация взрывного устройства, заложенного в лифтовом холле дома. Пострадали четыре человека, среди них — Саркисян. Он получил несовместимые с жизнью травмы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на Кубани суд приговорил обвиняемого в попытке отравления курсантов Армавирского училища к 27 годам колонии.