Психолог призвала жен ветеранов СВО с ПТСР поставить мужьям одно условие

Психолог Степанова призвала жен ветеранов СВО с ПТСР очертить границы

Женам ветеранов специальной военной операции (СВО) с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) следует очертить границы и поставить мужьям одно условие — сохранение отношений лишь при условии получения супругами квалицифицированной помощи. Об этом «Ленте.ру» рассказала психолог Эльвира Степанова.

По словам эксперта, женщинам нужно понять, что диагноз ПТСР не оправдывает насилие в их адрес, и они не должны становиться «костылями» в отношениях с бойцами СВО.

Желание поддержать близкого, прошедшего ад войны, естественно и достойно уважения, однако важно разделять помощь и жертвенность. Роль супруги — не стать «костылем», а создать условия для его выздоровления Эльвира Степанова

Степанова призвала россиянок сообщить мужьям с ПТСР, что сохранить брак можно лишь в том случае, если ветеран готов сам бороться с заболеванием. «Оцените его действия: согласен ли он на визиты к специалисту, выполняет ли рекомендации, признает ли проблему? Если да — подключайте врачей (...) Если нет — это сигнал: нельзя заставить другого взрослого спастись», — обратилась к женам бойцов психолог.

Она подчеркнула, что семья не может стать единственным источником помощи ветеранам с диагнозом ПТСР.

Ранее российский телеведущий Сергей Карнаухов заявил, что женщины должны «целовать ноги» вернувшимся с СВО мужьям, которые рисковали жизнями за Родину. Он призвал россиянок терпеть стычки с супругами и помогать им, исключая саму возможность расставания с морально травмированными военными.