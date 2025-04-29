Ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов ответил журналистке Ксении Собчак, раскритиковавшей его призыв к женам участников специальной военной операции (СВО) терпеть побои от супругов. Он подчеркнул, что Собчак в очередной раз подняла «свою любимую феминистскую тему».
В ответ на возмущенный комментарий со стороны журналистки ведущий пригласил ее к себе на шоу, чтобы обсудить тему посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у российских бойцов.
Безусловно, побои побоям рознь… И не все нужно и допустимо принимать. Но многое потерпеть даже полезно
Он объяснил свой недавний призыв к женам военнослужащих тем, что всего лишь поддерживает идею сохранения семей.
Карнаухов призвал жен вернувшихся с СВО бойцов «целовать им ноги» за спасение Родины
В ходе эфире ведущие программы обсуждали ситуацию, возникшую в семье вернувшегося с СВО российского бойца. Его отправили домой после серьезного ранения, а спустя некоторое время мужчина начал злоупотреблять алкоголем и избивать супругу. Карнаухов заявил, что в данном случае женщине стоило бы быть благодарной военнослужащему за службу Родине и потерпеть проявления его ПТСР.
Ведущая Анастасия Кашеварова заметила, что и сама является женой бойца с ПТСР, подчеркнув, что «это очень тяжелый опыт», который не каждая женщина способна выдержать.
Карнаухов перебил соведущую, заявив, что женщины должны «целовать ноги» вернувшимся с СВО мужьям, которые рисковали жизнями за Родину. Он призвал россиянок терпеть стычки с супругами и помогать им, исключая саму возможность расставания с морально травмированными военными. «Так вы говорите: "я пойду его брошу". Ничего себе! Этот вопрос вообще не должен звучать», — сделал акцент ведущий.
Собчак раскритиковала обращение Карнаухова к женам военных
В своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак жестко раскритиковала слова ведущего «Соловьев Live» о женах военнослужащих, страдающих от ПТСР. Она заявила, что его призыв к женщинам терпеть побои и все равно оставаться в браке с такими мужчинами вызывает настоящую ярость.
Надеюсь, вы испытываете сейчас такой же широкий спектр эмоций, как и я: от ярости до ярости
Журналистка саркастически отреагировала на выступление Карнаухова, заметив, что, если всерьез прислушиваться к нему, тогда можно будет «всех российских женщин загнать под шконку».