«Многое потерпеть даже полезно». Ведущий «Соловьев Live» призвал жен бойцов СВО целовать им ноги и терпеть побои. Собчак вмешалась

Ведущий Карнаухов призвал жен бойцов СВО ради сохранения семьи терпеть побои

Ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов ответил журналистке Ксении Собчак, раскритиковавшей его призыв к женам участников специальной военной операции (СВО) терпеть побои от супругов. Он подчеркнул, что Собчак в очередной раз подняла «свою любимую феминистскую тему».

В ответ на возмущенный комментарий со стороны журналистки ведущий пригласил ее к себе на шоу, чтобы обсудить тему посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у российских бойцов.

Безусловно, побои побоям рознь… И не все нужно и допустимо принимать. Но многое потерпеть даже полезно Сергей Карнаухов ведущий «Соловьев Live»

Он объяснил свой недавний призыв к женам военнослужащих тем, что всего лишь поддерживает идею сохранения семей.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Карнаухов призвал жен вернувшихся с СВО бойцов «целовать им ноги» за спасение Родины

В ходе эфире ведущие программы обсуждали ситуацию, возникшую в семье вернувшегося с СВО российского бойца. Его отправили домой после серьезного ранения, а спустя некоторое время мужчина начал злоупотреблять алкоголем и избивать супругу. Карнаухов заявил, что в данном случае женщине стоило бы быть благодарной военнослужащему за службу Родине и потерпеть проявления его ПТСР.

Ведущая Анастасия Кашеварова заметила, что и сама является женой бойца с ПТСР, подчеркнув, что «это очень тяжелый опыт», который не каждая женщина способна выдержать.

Карнаухов перебил соведущую, заявив, что женщины должны «целовать ноги» вернувшимся с СВО мужьям, которые рисковали жизнями за Родину. Он призвал россиянок терпеть стычки с супругами и помогать им, исключая саму возможность расставания с морально травмированными военными. «Так вы говорите: "я пойду его брошу". Ничего себе! Этот вопрос вообще не должен звучать», — сделал акцент ведущий.

Собчак раскритиковала обращение Карнаухова к женам военных

В своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак жестко раскритиковала слова ведущего «Соловьев Live» о женах военнослужащих, страдающих от ПТСР. Она заявила, что его призыв к женщинам терпеть побои и все равно оставаться в браке с такими мужчинами вызывает настоящую ярость.

Надеюсь, вы испытываете сейчас такой же широкий спектр эмоций, как и я: от ярости до ярости Ксения Собчак журналистка

Журналистка саркастически отреагировала на выступление Карнаухова, заметив, что, если всерьез прислушиваться к нему, тогда можно будет «всех российских женщин загнать под шконку».