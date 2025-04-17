«Хочу сказать за мертвых». Российский боец обратился к Путину и Белоусову из-за произвола командира

Боец СВО Табачников призвал Путина прекратить произвол командиров

Боец специальной военной операции (СВО), лейтенант 2-го танкового батальона 59-го танкового полка 144-й дивизии 20-й армии Павел Табачников записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину и министру обороны Андрею Белоусову из-за произвола полевого командира. Он попросил разобраться в ситуации, которая сложилась в его подразделении, и призвал наказать Ибрагима Сафарова, известного под позывным Скала.

Хочу сказать за мертвых. За пацанов, которые уже ничего не скажут то, что хотели бы сказать. Потому что сказать за них, кроме меня, наверное, некому Павел Табачников боец ВС России

Военнослужащий рассказал, что из-за произвола Сафарова личный состав вынужден самостоятельно покупать запчасти для техники, в том числе колеса для автомобилей и аккумуляторы для танков. «Почему я должен делать это за свои денежные средства? Это получается, что человеку, который хочет защищать свою Родину, необходимо приобрести танковые батареи, танковый компрессор?» — спросил Табачников.

Также он выразил обеспокоенность техническим состоянием танков. Например, у бронемашин отсутствуют паспорта, а некоторые танки могут и вовсе возвращать с ремонта неисправными, отметил боец.

Табачников упомянул и о поборах в батальоне. По его словам, с него требовали деньги для создания нового подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), включая покупку генераторов и квадрокоптеров. «Командир батальона говорил: мне наплевать, где ты возьмешь деньги. Ты сейчас все построишь, а потом люди, которые будут входить в твое подразделение, ты будешь с них "стричь капусту"», — добавил лейтенант, отметив, что отказал комбату.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Тех, кто отказывается платить, наказывают

Офицер также рассказал, что тех, кто отказывается платить, подвергают суровому наказанию: отправляют в яму размером три на два метра и глубиной около трех метров. Солдат держат там по несколько дней и подвергают моральному давлению, уточнил Табачников.

Некоторое время назад у офицера начались проблемы со здоровьем: появилась паховая грыжа и порвались мениски на обоих коленных суставах. «Мне дали сутки привести себя в порядок. А дальше началась обработка. Повторная обработка. Вернулись к той же теме по строительству блиндажа, по строительству бани, приобретению квадрокоптеров. В госпиталь меня ни в какой не определили, потому что денежные средства я не платил», — рассказал боец.

В результате Сафаров, по его словам, отпустил военного в отпуск, но с условием, что тот вернется с деньгами и стройматериалами. «На сегодняшний момент меня хотят обнулить. Затягивают всевозможными способами в Ельню», — заключил Табачников.

Ранее к Путину обратился сербский доброволец СВО

Весной 2024 года к президенту России обратился серб Александр Иокич, участвовавший в СВО. Он рассказал, что на протяжении трех лет ему отказывали в получении российского гражданства. После ликвидации его подразделения другие воинские формирования отказались подписать контракт с военнослужащим. За этим следует депортация на родину — в Сербию, где Иокичу грозит 25-летний срок за наемничество.

Александр Хинштейн, занимавший тогда должность главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, пообещал помочь военному. В результате Путин своим указом предоставил Иокичу гражданство России.