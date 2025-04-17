Боец СВО обратился к Путину со словами «хочу сказать за мертвых» ради одной цели

Боец СВО Табачников обратился к Путину ради прекращения произвола командиров

Боец специальной военной операции (СВО) на Украине, лейтенант 2-го танкового батальона 59-го танкового полка 144-й дивизии 20-й армии Павел Табачников обратился к президенту России Владимиру Путину и главе Минобороны Андрею Белоусову со словами «хочу сказать за мертвых» ради одной цели. Военнослужащий желает прекратить произвол со стороны полевых командиров. Подробности о ситуации приводит «Царьград».

Табачников призвал привлечь к ответственности командира батальона Ибрагима Сафарова, известного под позывным Скала. По словам военного, Сафаров допускает произвол и бесчинства, что приводит к отсутствию нормального обеспечения.

Ветеран спецоперации отметил, что бойцов заставляют на собственные средства покупать запчасти для техники, включая колеса для автомобилей и аккумуляторы для танков. Боец признался, что он, как заместитель командира роты по вооружению, сам поставляет товарищам аккумуляторы и компрессоры.

«Хочу сказать за мертвых. За пацанов, которые уже ничего не скажут то, что хотели бы сказать. Потому что сказать за них, кроме меня, наверное, некому», — пояснил Табачников.

Кроме того, он обратил внимание на то, что на бронемашинах отсутствуют паспорта. Как утверждает Табачников, один и тот же танк могут много раз ремонтировать, однако обратно его все равно возвращают непригодным.

Также боец упомянул о поборах в батальоне, которые превратились в обыденность. Так, Табачников рассказал, что с него потребовали деньги для создания нового подразделения беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что житель Дагестана назвал себя участником СВО и пожаловался на «Русскую общину».