Житель Дагестана пожаловался Путину на избиение «Русской общиной». Ее участники заявили, что он оскорбил жену бойца СВО

Житель Дагестана назвал себя участником СВО и пожаловался на «Русскую общину»

Житель Дагестана пожаловался президенту России Владимиру Путину на нападение «Русской общины». По его словам, ему разбили голову и залили глаза перцовым баллончиком. Сами члены «Русской общины» рассказали, что мужчина оскорбил супругу участника специальной военной операции (СВО), и опубликовали видео с его извинениями.

Уроженец Дагестана заявил, что сам является бывшим участником СВО

В своем обращении мужчина, представившийся Маликом Алхановичем, заявил, что является «бывшим сотрудником СВО и был списан по категории Д (не годен к военной службе)», а также имеет боевые награды. Он рассказал, что инцидент с «Русской общиной» произошел 13 марта в Санкт-Петербурге.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

«Видео, которое они выложили — это неправда, они показали то, что им выгодно», — прокомментировал он видео со своим участием в соцсетях «Русской общины». По его словам, ее члены избили его, разбили ему голову и залили глаза перцовым баллончиком. Мужчина выразил готовность предоставить соответствующее медицинское заключение. Потерпевший попросил Путина разобраться в ситуации и принять меры.

Члены «Русской общины» заявили, что житель Дагестана угрожал супруге бойца СВО

«Русская община» 14 марта опубликовала видео с участием пожаловавшегося Путину мужчины. На кадрах ее члены говорят, что россиянин, работающий охранником в одном из магазинов, оскорбил русскую женщину, жену участника СВО. По их словам, он сфотографировал ее и угрожал убийством.

«Напуганная женщина, у которой муж служит на СВО, обратилась в "Русскую общину". Прибывшие дружинники призвали охранника к ответу», — рассказали они и сообщили, что мужчина во время конфликта с ними доставал пистолет.

Затем на видео появляются кадры с избитым и извиняющимся уроженцем Дагестана. «Я прошу прощения за то, что оскорбил вас», — говорит он. На место происшествия также прибыли сотрудники полиции, на видео избитый россиянин стоит в наручниках.