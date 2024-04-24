В Госдуме отреагировали на обращение сербского добровольца СВО к Путину

Депутат Госдумы Хинштейн пообещал помочь обратившемуся к Путину добровольцу СВО

В Госдуме отреагировали на обращение добровольца специальной военной операции (СВО) Александра Иокича к президенту России Владимиру Путину. Помочь бойцу пообещал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он написал об этом в Telegram.

В видеообращении Иокич пояснил, что на протяжении трех лет ему отказывали в получении российского гражданства. После ликвидации его подразделения другие воинские формирования отказались подписать контракт с военнослужащим. За этим следует депортация на родину — в Сербию, где Иокичу грозит 25-летний срок за наемничество.

«Обращусь в поддержку добровольца в ГУВМ МВД», — написал Хинштейн.

Депутат отметил, что это не первая подобная история. В связи с этим он заявил о необходимости законодательного урегулирования подобных ситуаций. «Налицо правовая коллизия, которую необходимо решить», — сказал парламентарий.

Хинштейн подчеркнул, что законопроект о запрете выдавать участвовавших в СВО ветеранов будет внесен в нижнюю палату в ближайшее время. «Мы не имеем права бросать в беде людей, которые, рискуя жизнью, защищают нашу страну. Они наши, и мы их не бросим», — заключил он.

Ранее Хинштейн вступился еще за одного участника спецоперации — бывшего вагнеровца, которому на родине грозит тюремный срок за участие в боевых действиях на стороне России. Депутат заявил, что в ближайшее время бойцу будет предоставлено временное убежище, а потом он получит российское гражданство. «Ни о какой депортации героя и речи не идет», — подчеркнул парламентарий.