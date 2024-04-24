Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:55, 24 апреля 2024Россия

В Госдуме отреагировали на обращение сербского добровольца СВО к Путину

Депутат Госдумы Хинштейн пообещал помочь обратившемуся к Путину добровольцу СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

В Госдуме отреагировали на обращение добровольца специальной военной операции (СВО) Александра Иокича к президенту России Владимиру Путину. Помочь бойцу пообещал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он написал об этом в Telegram.

В видеообращении Иокич пояснил, что на протяжении трех лет ему отказывали в получении российского гражданства. После ликвидации его подразделения другие воинские формирования отказались подписать контракт с военнослужащим. За этим следует депортация на родину — в Сербию, где Иокичу грозит 25-летний срок за наемничество.

«Обращусь в поддержку добровольца в ГУВМ МВД», — написал Хинштейн.

Материалы по теме:
«Это ненависть уличной драки» Офицер отряда «Шторм» — о боях в зоне СВО, выжженной земле и бывших заключенных на фронте
«Это ненависть уличной драки»Офицер отряда «Шторм» — о боях в зоне СВО, выжженной земле и бывших заключенных на фронте
16 февраля 2024
«Военные действия меняют личность человека» Кто помогает ветеранам СВО с ПТСР возвращаться к мирной жизни?
«Военные действия меняют личность человека»Кто помогает ветеранам СВО с ПТСР возвращаться к мирной жизни?
1 марта 2024
«Я выступаю в роли рупора» Как участник СВО помогает ветеранам получить полагающиеся им льготы
«Я выступаю в роли рупора»Как участник СВО помогает ветеранам получить полагающиеся им льготы
14 апреля 2024

Депутат отметил, что это не первая подобная история. В связи с этим он заявил о необходимости законодательного урегулирования подобных ситуаций. «Налицо правовая коллизия, которую необходимо решить», — сказал парламентарий.

Хинштейн подчеркнул, что законопроект о запрете выдавать участвовавших в СВО ветеранов будет внесен в нижнюю палату в ближайшее время. «Мы не имеем права бросать в беде людей, которые, рискуя жизнью, защищают нашу страну. Они наши, и мы их не бросим», — заключил он.

Ранее Хинштейн вступился еще за одного участника спецоперации — бывшего вагнеровца, которому на родине грозит тюремный срок за участие в боевых действиях на стороне России. Депутат заявил, что в ближайшее время бойцу будет предоставлено временное убежище, а потом он получит российское гражданство. «Ни о какой депортации героя и речи не идет», — подчеркнул парламентарий.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия». Путин призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»

      Назван прожиточный минимум пенсионера в России

      При взрыве в Подмосковье пострадали четыре человека

      Шольц заявил о недопустимости столкновения России и НАТО

      Стас Михайлов прокомментировал конфликт с Аллой Пугачевой

      У булгаковского особняка замминистра обороны обнаружился неожиданный владелец

      Алаудинов объяснил удары ВСУ дальнобойным оружием по мирному населению

      В США включили российский «Ланцет» в число «самых смертоносных»

      Польский генерал обозначил масштаб нехватки солдат в ВСУ

      Лукашенко обвинил предыдущих президентов Украины в ситуации в стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше