Путин дал российское гражданство рискующему получить 25-летний срок на родине бойцу СВО

Путин дал российское гражданство добровольцу СВО из Сербии Иокичу

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил гражданство участнику специальной военной операции (СВО) уроженцу Сербии Александру Иокичу. Фотографию документа опубликовал телеканал «Звезда» в Telegram.

Ранее Иокич записал видеообращение к российскому лидеру, в котором попросил президента предоставить ему гражданство как участнику СВО.

Решение о предоставлении гражданства принято в соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции России. Эта норма позволяет президенту решать вопросы гражданства и предоставления политического убежища.

Иокич воевал в составе одного из добровольческих отрядов. После расформирования его подразделения мужчина потерял легальное основание для пребывания на территории России. Военнослужащий имеет боевые награды, в том числе медаль за освобождением Мариуполя. На родине ему грозит 25-летний срок за наемничество.

После публикации записанного Иокичем ролика судьбой бойца заинтересовались в Госдуме. Депутат Александр Хинштейн пообещал содействовать предоставлению солдату российского гражданства, а также предоставлению ему убежища до получения паспорта гражданина России.