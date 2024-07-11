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14:46, 11 июля 2024Россия

Путин дал российское гражданство рискующему получить 25-летний срок на родине бойцу СВО

Путин дал российское гражданство добровольцу СВО из Сербии Иокичу
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил гражданство участнику специальной военной операции (СВО) уроженцу Сербии Александру Иокичу. Фотографию документа опубликовал телеканал «Звезда» в Telegram.

Ранее Иокич записал видеообращение к российскому лидеру, в котором попросил президента предоставить ему гражданство как участнику СВО.

Решение о предоставлении гражданства принято в соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции России. Эта норма позволяет президенту решать вопросы гражданства и предоставления политического убежища.

Иокич воевал в составе одного из добровольческих отрядов. После расформирования его подразделения мужчина потерял легальное основание для пребывания на территории России. Военнослужащий имеет боевые награды, в том числе медаль за освобождением Мариуполя. На родине ему грозит 25-летний срок за наемничество.

После публикации записанного Иокичем ролика судьбой бойца заинтересовались в Госдуме. Депутат Александр Хинштейн пообещал содействовать предоставлению солдату российского гражданства, а также предоставлению ему убежища до получения паспорта гражданина России.

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