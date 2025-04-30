В Британии сообщили об угрозе срыва отправки миротворцев на Украину

Times: Европе будет тяжело подготовить миротворцев для отправки на Украину

Странам Европы будет тяжело подготовить войска для отправки на Украину из-за нехватки финансирования и снаряжения. Об угрозе срыва отправки миротворцев сообщило британское издание The Times.

Утверждается, что начальник штаба армии Великобритании Тони Радакин поинтересовался у европейских министров обороны, смогут ли они подготовить 64 тысячи военных для отправки на Украину в качестве миротворцев. Ему сказали, что на это нет никаких шансов.

«Если мы не можем собрать даже 64 тысячи человек, это не выглядит слабостью — это слабость и есть», — передает газета слова главы Минобороны Литвы Довиле Шакалене.

Ранее в США оценили возможность размещения на Украине миротворцев НАТО. Отмечается, что это невыполнимо сразу по нескольким причинам, включая нехватку ресурсов и несогласие России.