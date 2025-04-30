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20:30, 30 апреля 2025Россия

В Госдуме призвали уничтожить очаг террора из-за вероятных провокаций на 9 Мая

Депутат Бородай призвал уничтожить очаг террора из-за вероятных провокаций
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Александр Бородай

Александр Бородай. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Для того, чтобы избежать вероятных провокаций на 9 Мая, необходимо уничтожить очаг террора. Такое мнение выразил депутат Госдумы Александр Бородай, чьи слова приводит News.ru.

«К [Владимиру] Зеленскому не надо подходить с какими-то моральными, человеческими и прочими мерками. Они могут попытаться устроить какие-то провокации на 9 Мая», — сказал парламентарий.

По его словам, инфраструктура большого города уязвима для терактов. Он также выразил мнение, что к угрозе провокаций на 9 Мая надо относиться со всей серьезностью. Также парламентарий считает, что помимо Зеленского необходимо разобраться и с другими людьми в Киеве. При этом конкретных имен он не назвал.

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«Против террора есть всегда только одно, самое лучшее средство профилактики, это уничтожение террористов и очага террора», — заключил депутат.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне СВО. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая по московскому времени.

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