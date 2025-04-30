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13:58, 30 апреля 2025Бывший СССР

Русскоязычный контент в YouTube захватил интерес украинских детей

Коваленко отметил успех российского контента на YouTube у детей Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Body Stock / Shutterstock / Fotodom

Русскоязычный контент на YouTube вызывает у украинских детей большой интерес. Об этом сообщил руководитель украинского центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко, видео с интервью опубликовано в его Telegram-канале.

«Россия, к сожалению, оккупировала детский YouTube (...) Дети, потребляющие сейчас продукт русской культуры и смыслов, за 10-15 лет будут решать будущее страны», — отметил чиновник.

По словам Коваленко, украинские медиаресурсы не могут создать конкуренцию потоку контента, идущего из России. Он обеспокоен успехом русскоязычного контента и утверждает, что Москва оккупировала детский YouTube благодаря разноформатным видео.

Ранее в СНБО назвали песню «Сигма-бой» российской пропагандой. По мнению представителей центра, этот трек захватил «внимание молодежи по всему миру».

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