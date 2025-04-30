В Кремле оценили возможность прямого контакта Путина и Трампа

Песков: Прямой контакт Путина и Трампа будет установлен при необходимости

Прямой контакт президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа будет установлен при необходимости. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«При необходимости этот прямой контакт будет установлен», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что прямые контакты в рамках диалога Москвы и Вашингтона уже возобновлены. При этом он подчеркнул, что прямые контакты между лидерами государств всегда эффективны и «помогают урегулировать те шероховатости, которые могут возникать на рабочем уровне, экспертном уровне».

23 апреля пресс-секретарь президента России заявил, что Путин уважает Трампа за то, что тот является сильным человеком и политиком.