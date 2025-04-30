В Кремле оценили желание США достичь «быстрого успеха» в урегулировании на Украине

Песков: США желают быстрого успеха в урегулировании на Украине, но важны детали

США желают достичь быстрого успеха в мирном процессе по Украине, но важно учесть все детали до урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы надеемся на понимание того, что урегулирование украинского кризиса — слишком сложное, чтобы его можно было решить в одночасье. Есть много деталей и множество мелких нюансов, которые необходимо решить», — дал свою оценку представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия признательна США за невероятные посреднические усилия в вопросе мирного урегулирования на Украине. В Кремле объявили благодарность за старания американской администрации и выразили надежду, что усилия Соединенных Штатов приобретут успех.

29 апреля стало известно, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф пытался убедить Путина пойти на уступки по территориям в рамках урегулирования украинского конфликта. Уточняется, что условие предполагает отказ России от подконтрольных Украине частей Запорожской, Херсонской областей и Донбасса, однако Путин отверг его.