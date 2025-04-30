В Кремле порассуждали о значении ленд-лиза для СССР

Пресс-секретарь Песков заявил, что СССР справился бы без лендз-лиза

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СССР справился бы без ленд-лиза. Такими рассуждениями пресс-секретаря президента России о значении помощи от США в годы Второй мировой войны поделился с участниками просветительского марафона общества «Знание», трансляция мероприятия ведется в соцсети «ВКонтакте».

В то же время Песков подчеркнул, что пользу от этой программы нельзя забывать. Россия признательна США за ленд-лиз, предоставленный советскому народу в годы войны 1941-1945 годов.

Представитель Кремля отметил, что на сегодняшний день Россия уже расплатилась с США по ленд-лизу. Песков уверен, что память о Второй мировой войне должна быть превыше всего.

Ранее пресс-секретарь президента России рассказал, что День Победы не будет носить элементов Ялты 1945-го.

Речь идет о Ялтинской (Крымской) конференции, которая проходила около Ялты с 4 по 11 февраля 1945 года. Тогда встретились главы трех стран антигитлеровской коалиции: СССР, США и Великобритании.