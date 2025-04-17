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12:46, 17 апреля 2025Россия

В Кремле ответили на вопрос о связи 80-летия Победы и Ялты 1945

Представитель Кремля Песков: День Победы не будет носить элементов Ялты 1945
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Грядущее празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне не будет носить элементов Ялты 1945 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Речь идет о Ялтинской (Крымской) конференции, которая прошла около Ялты с 4 по 11 февраля 1945 года. Тогда встретились главы трех стран антигитлеровской коалиции: СССР, США и Великобритании.

«Нет, носить элементы Ялты 1945 этот форум не будет. И это не форум, а празднование Победы. Действительно будет много гостей, (...) мы этому рады, мы готовимся оказать максимально радушный прием», — сказал Песков.

Представитель Кремля также добавил, что список гостей будет своевременно опубликован.

Ранее Песков заявил, что вопросы о безопасности региональных мероприятий в честь Дня Победы будут решать на местах. Он также подчеркнул, что 80-летие Победы подразумевает другой масштаб празднования в сравнении с другими годовщинами.

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