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11:33, 30 апреля 2025Россия

В Кремле рассказали о ситуации в российском приграничье

Песков: Путин хорошо знает, как тяжело приходится жителям приграничья
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Жители граничащих с Украиной регионов заслуживают восхищения. О ситуации в российском приграничье рассказал на просветительском марафоне общества «Знание» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, трансляция мероприятия ведется в соцсети «ВКонтакте».

«Мы все должны понимать, насколько проявляют героизм люди, которые живут в приграничных с Украиной регионах нашей страны. Они, действительно, заслуживают самой высокой оценки и восхищения», — обозначил Песков.

По словам официального представителя Кремля, президент России Владимир Путин хорошо знает, как тяжело приходится жителям приграничья.

«Наши сограждане испытывают там все тяготы этой войны. Наш президент это очень хорошо знает. И вы знаете, что это главный приоритет в его работе - забота об этих людях», — заключил он.

Ранее Путин дал поручение относительно жителей граничащих с Украиной российских регионов. Речь шла о том, чтобы наладить помощь пострадавшим по принципу «единого окна».

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