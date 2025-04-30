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08:46, 30 апреля 2025Россия

В Курской области захватили специально созданный НАТО для ВСУ противотанковый комплекс

ВС РФ захватили специально созданный НАТО для ВСУ противотанковый комплекс
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России под Горналем в Курской области захватили специально созданный для Украины противотанковый ракетный комплекс производства НАТО. Об этом сообщил офицер группировки войск «Север» с позывным Витязь, его цитирует РИА Новости.

«Под Горналем в Курской области у ВСУ захвачен противотанковый ракетный комплекс, созданный в коллаборации со странами-членами НАТО, о чем свидетельствует двуязычный (украино-английский) формат пояснительных надписей на приборах комплекса», — рассказал военнослужащий.

Под курским Горналем, помимо этого, российские военные захватили тяжелые станковые пулеметы и снайперские винтовки западного производства.

Горналь был последним населенным пунктом, который оставался под контролем в ВСУ. После его взятия Курская область была полностью освобождена от украинских военных — это произошло 26 апреля.

ЖЗЛ
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