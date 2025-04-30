Березовский: Зеленский не признает Крым российским из-за меркантильных интересов

Владимир Зеленский отказывается признавать Крым территорией России из-за меркантильных интересов. С таким обвинением в адрес политика выступил представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский в разговоре с РИА Новости.

«Таким образом Зеленский пытается оставить крымскую и украинскую повестку в поле зрения мировых СМИ», — считает он. Собеседник агентства подчеркнул, что весь мир теряет интерес к украинскому конфликту, но не Зеленский, зарабатывающий деньги на гибели украинцев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым. Он также призвал не обращаться к нему с вопросами о полуострове, так как он вошел в состав России, когда президентом был Барак Обама.