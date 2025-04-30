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16:39, 30 апреля 2025Бывший СССР

В Минобороны Литвы заявили о неспособности «коалиции желающих» отправить войска на Украину

Глава Минобороны Литвы усомнилась в возможности отправить войска на Украину
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене высказала сомнения в возможности «коалиции желающих» отправить войска на Украину. Ее слова передает РИА Новости.

«Скажу вам вот что: если мы не можем собрать даже 64 тысячи [военнослужащих], это не просто выглядит слабо — это и есть слабость», — заявила Шакалене.

Отмечается, что глава литовского Минобороны высказала эту позицию некоторым коллегам из стран Европы, которые входят в «коалицию желающих».

Ранее стало известно, что США могли предложить «коалиции желающих» разведывательную и логистическую поддержку для обеспечения мирного соглашения по Украине. Отмечается, что премьер Великобритании Кир Стармер добивался этих гарантий от президента США Дональда Трампа на протяжении двух месяцев.

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