В Минобороны Литвы заявили о неспособности «коалиции желающих» отправить войска на Украину

Глава Минобороны Литвы усомнилась в возможности отправить войска на Украину

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене высказала сомнения в возможности «коалиции желающих» отправить войска на Украину. Ее слова передает РИА Новости.

«Скажу вам вот что: если мы не можем собрать даже 64 тысячи [военнослужащих], это не просто выглядит слабо — это и есть слабость», — заявила Шакалене.

Отмечается, что глава литовского Минобороны высказала эту позицию некоторым коллегам из стран Европы, которые входят в «коалицию желающих».

Ранее стало известно, что США могли предложить «коалиции желающих» разведывательную и логистическую поддержку для обеспечения мирного соглашения по Украине. Отмечается, что премьер Великобритании Кир Стармер добивался этих гарантий от президента США Дональда Трампа на протяжении двух месяцев.