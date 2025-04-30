В Минобороны Литвы заявили о неспособности «коалиции желающих» отправить войска на Украину

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене высказала сомнения в возможности «коалиции желающих» отправить войска на Украину. Ее слова передает РИА Новости.
«Скажу вам вот что: если мы не можем собрать даже 64 тысячи [военнослужащих], это не просто выглядит слабо — это и есть слабость», — заявила Шакалене.
Отмечается, что глава литовского Минобороны высказала эту позицию некоторым коллегам из стран Европы, которые входят в «коалицию желающих».
Ранее стало известно, что США могли предложить «коалиции желающих» разведывательную и логистическую поддержку для обеспечения мирного соглашения по Украине. Отмечается, что премьер Великобритании Кир Стармер добивался этих гарантий от президента США Дональда Трампа на протяжении двух месяцев.