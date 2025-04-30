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05:42, 30 апреля 2025Мир

В Норвегии обратились к верящим в победу Украины

Steigan: Мечта о победе Украины в конфликте с Россией может не сбыться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Мечта о том, что Украина одержит победу в конфликте с Россией, может оказаться несбыточной. Об этом пишет норвежское издание Steigan.

Таким образом автор статьи прокомментировал предупреждение главного редактора немецкой газеты Bild о крахе НАТО в случае падения Украины. «Это пишет человек, который почти отчаянно желает победы Украины, но который вскоре сам поймет, что эта мечта может стать недостижимой», — отметил он.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер высказал мнение, что украинская армия не сможет продержаться и года даже при наличии поддержки со стороны США. Однако, по его словам, если нынешняя администрация прекратит оказывать поддержку Киеву, то военные в итоге будут уничтожены еще быстрее.

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