Steigan: Мечта о победе Украины в конфликте с Россией может не сбыться

Мечта о том, что Украина одержит победу в конфликте с Россией, может оказаться несбыточной. Об этом пишет норвежское издание Steigan.

Таким образом автор статьи прокомментировал предупреждение главного редактора немецкой газеты Bild о крахе НАТО в случае падения Украины. «Это пишет человек, который почти отчаянно желает победы Украины, но который вскоре сам поймет, что эта мечта может стать недостижимой», — отметил он.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер высказал мнение, что украинская армия не сможет продержаться и года даже при наличии поддержки со стороны США. Однако, по его словам, если нынешняя администрация прекратит оказывать поддержку Киеву, то военные в итоге будут уничтожены еще быстрее.