На Западе предрекли ВСУ провал на поле боя даже с западной помощью

Профессор Миршаймер: Украинцы не смогут продержаться и года даже с помощью США

Военные ВСУ не смогут продержаться и года даже при наличии поддержки со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршацмер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Украина может рухнуть и с тем оружием, которое еще поставляется по указу Байдена, потому что они в ужасной форме. В этом случае мне сложно представить, что украинцы хоть как-нибудь продержатся дольше 2025 года», — предположил эксперт.

Однако, если нынешняя администрация прекратит оказывать поддержку киевскому режиму, то украинские военные в итоге будут уничтожены еще быстрее.

Ранее офицер ВСУ Анатолий Козел назвал провалом вторжение в Курскую область. По его словам, вторжение могло принести Киеву краткосрочные политические дивиденды. Но операция затянулась, ВСУ понесли потери личного состава и техники и отступили.

В свое время, в Раде ранее заявили, что прекращение военной помощи Украине от Штатов станет катастрофой. Следовательно, Киев не должен спорить с президентом Дональдом Трампом, потому что украинская сторона может потерять Америку в качестве основного помощника.