В офисе Зеленского высказались против перемирия с Россией

Ермак: Призывы к перемирию на Украине играют в пользу России

Призывы к перемирию на Украине без гарантий для Киева играют в пользу России. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Призывы к прекращению огня на Украине сейчас играют исключительно в пользу Кремля. (...) Любое "перемирие" без гарантий и справедливости лишь откроет двери для новой агрессии. Ослабление санкций, уступки или переговоры на условиях кремля — это ловушка», — написал он.

Политик подчеркнул, якобы российская сторона намерена использовать перемирие для перегруппировки, обхода санкций и возобновления конфликта в удобный для себя момент. По его словам, единственным способом достичь мира является «поражение имперских амбиций РФ».

Ранее к незамедлительному и полному перемирию сроком не менее 30 дней российскую сторону призывал президент Украины Владимир Зеленский. Так он отреагировал на объявленное российским лидером Владимиром Путиным перемирие на время празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.