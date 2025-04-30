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19:51, 30 апреля 2025Россия

В Подмосковье нашли котенка с порезами и пробитыми внутренними органами

В Котельниках нашли котенка с порезами и пробитыми внутренними органами
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Телеграм-канал Baza

В Котельниках нашли котенка с порезами, ссадинами и пробитыми внутренними органами. Об этом «Ленте.ру» сообщили волонтеры.

Зверя со следами пыток обнаружила уборщица одного из подъездов на улице Строителей. Животное доставили в ветеринарную клинику, однако спасти его не удалось.

Специалисты выявили у него на теле порезы, ссадины, а также рваные раны в области заднего прохода. Помимо того, у котенка были пробиты внутренние органы.

Ранее в подмосковном Томилино обнаружили джек-рассел-терьера с аналогичными характерами повреждений. Ему успешно провели операцию, после чего отправили домой на восстановление. Теперь жители поселка требуют скорее найти живодеров, чтобы другие животные не пострадали.

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