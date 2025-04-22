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13:06, 22 апреля 2025Россия

В Подмосковье неизвестные порезали сбежавшую из дома собаку

В Томилино неизвестные порезали сбежавшего из дома джек-рассел-терьера
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Juli Kosolapova / Unsplash

В поселке Томилино Московской области неизвестные издевались над джек-рассел-терьером по кличке Джек, сбежавшим из дома. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Пес пропал 19 апреля. Хозяйка вместе с добровольцами искали его весь день. К вечеру с ней связалась девушка и сказала, что собака забежала к ней в квартиру.

Хозяйка пришла за псом и обнаружила, что он был в критическом состоянии. Ветеринары обнаружили у Джека порезы по телу, разрывы тканей и повреждение прямой кишки. Ему успешно провели операцию, после чего отправили домой на восстановление.

Жители поселка теперь требуют скорее найти живодеров, чтобы другие животные не пострадали.

Ранее неизвестные содрали шкуру и выкололи глаз собаке в Башкирии. Все произошло в городе Белебей. Зверя нашли местные волонтеры. У собаки отсутствовала часть шкуры, а также правый глаз.

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