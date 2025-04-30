Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:29, 30 апреля 2025Бывший СССР

В Раде допустили удар по параду Победы 9 мая

Депутат Рады Костенко: У Украины есть возможность ударить по параду Победы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

У Украины есть необходимое дальнобойное оружие, чтобы ударить по параду Победы 9 мая на Красной площади. Об этом заявил секретарь оборонного комитета Верховной Рады, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«У нас сейчас мощные возможности в плане дальнобойного оружия. Поэтому мы скажем "Да!" при желании спланировать такую операцию», — заявил парламентарий.

Он добавил, что удар якобы удастся нанести, даже если российские военные стянут на Красную площадь все средства воздушного прикрытия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении, что России следует переживать насчет факта проведения парада в Москве. «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — рассказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы будем с гордостью наблюдать». В Кремле ответили на угрозы Зеленского по поводу парада Победы в Москве

    Один из популярнейших фестивалей России объявил вторую волну артистов

    Наряд популярной актрисы на показе фильма описали в сети фразой «ритуал унижения»

    Россиянин с сыном организовали бордель в трехэтажном доме

    Москвичей предупредили о дожде с ветром

    Против российского стендап-комика возбудили уголовное дело

    Раскрыты детали операции Великобритании и США против хуситов

    Определен неожиданный фактор боли в шее

    На Украине объяснили стремительное продвижение ВС России к Сумам

    Дело возбудили в связи с пропажей трех лесных пожарных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости