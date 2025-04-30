В Раде допустили удар по параду Победы 9 мая

Депутат Рады Костенко: У Украины есть возможность ударить по параду Победы

У Украины есть необходимое дальнобойное оружие, чтобы ударить по параду Победы 9 мая на Красной площади. Об этом заявил секретарь оборонного комитета Верховной Рады, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«У нас сейчас мощные возможности в плане дальнобойного оружия. Поэтому мы скажем "Да!" при желании спланировать такую операцию», — заявил парламентарий.

Он добавил, что удар якобы удастся нанести, даже если российские военные стянут на Красную площадь все средства воздушного прикрытия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении, что России следует переживать насчет факта проведения парада в Москве. «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — рассказал он.