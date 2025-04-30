В России предложили запретить аресты беременных и рожениц по уголовным делам

Минюст РФ предложил расширить список болезней, препятствующих аресту

Минюст России выступил за расширение списка заболеваний, препятствующих аресту подозреваемых и обвиняемых в совершении уголовных преступлений. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения.

В перечень хотят включить болезни крови, кроветворных органов, некоторые нарушения иммунного механизма, врожденные аномалии, а также беременность вместе с послеродовым периодом. Граждан с этими видами заболеваний запрещено заключать под стражу, отмечает ТАСС.

Минюст намерен привести существующий список в соответствие с Международной классификацией болезней, чтобы обеспечить соблюдение прав граждан, страдающих тяжкими заболеваниями, но еще не признанных виновными в совершении преступления.

Уголовно-процессуальный кодекс России предусматривает возможность изменения меры пресечения при наличии тяжелого заболевания на более мягкую по решению суда, дознавателя или следователя.

5 марта сообщалось, что в России ограничили возможность заключения под стражу обвиняемых в ненасильственных преступлениях. Это следует из текста Федерального закона от 28 февраля 2025 года N 13-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»