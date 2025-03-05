Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:31, 5 марта 2025Силовые структуры

В России ограничили возможности для заключения обвиняемых под стражу

В РФ ограничили возможности отправки в СИЗО за ненасильственные преступления
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В России ограничили возможность заключения под стражу обвиняемых в ненасильственных преступлениях. Это следует из текста Федерального закона от 28 февраля 2025 года N 13-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», опубликованного на сайте «Российской газеты (РГ)».

Согласно документу, отправка тяжелобольных подследственных и подсудимых в СИЗО запрещена. Кроме того, беременных женщин, а также людей, обвиняемых в нетяжком и ненасильственном преступлении, будут помещать под стражу только в крайнем случае.

По данным «РГ», с инициативой законопроекта изначально выступил Верховный суд России.

В декабре 2024 года глава ВС страны Ирина Подносова заявила, что российские суды за девять месяцев арестовали 61 тысячу граждан, обвиняемых в совершении преступлений. При этом 9000 ходатайств о заключении под стражу оказались отклонены.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Фригидная Европа, сидящая на горбе Штатов». Медведев высказался о заговоре против Трампа и продолжении СВО

      Россиянам дали советы по правильному питанию в пост

      В Харькове прогремел взрыв

      Германия собралась помешать запуску «Северного потока-2»

      Политолог оценил перспективы визита Макрона и Стармера в США

      В Европарламенте захотели лишить Венгрию права голоса

      Военный эксперт оценил запрет на передачу Украине разведданных США

      Глава российского МВД отчитался о росте числа экстремистских преступлений

      Российские войска нанесли удар по скоплению техники ВСУ в Харьковской области

      Глава МИД Сербии взял ответственность за голосование в ООН по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше