В России ограничили возможности для заключения обвиняемых под стражу

В РФ ограничили возможности отправки в СИЗО за ненасильственные преступления

В России ограничили возможность заключения под стражу обвиняемых в ненасильственных преступлениях. Это следует из текста Федерального закона от 28 февраля 2025 года N 13-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», опубликованного на сайте «Российской газеты (РГ)».

Согласно документу, отправка тяжелобольных подследственных и подсудимых в СИЗО запрещена. Кроме того, беременных женщин, а также людей, обвиняемых в нетяжком и ненасильственном преступлении, будут помещать под стражу только в крайнем случае.

По данным «РГ», с инициативой законопроекта изначально выступил Верховный суд России.

В декабре 2024 года глава ВС страны Ирина Подносова заявила, что российские суды за девять месяцев арестовали 61 тысячу граждан, обвиняемых в совершении преступлений. При этом 9000 ходатайств о заключении под стражу оказались отклонены.

