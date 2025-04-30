В России выбрали самый красивый тюльпан

В Крыму назвали сорт «Солнечный пояс» самым красивым тюльпаном

В Никитском ботаническом саду в Крыму выбрали самый красивый тюльпан. Соответствующее сообщение появилось на сайте портала «Форпост Севастополь».

Так, «генералом» парада тюльпанов назван сорт «Солнечный пояс» (Sunbelt), который цвел в саду 35 дней. Победителя определили с помощью народного голосования. «Наш "генерал" стойко проявил себя во время дождя, града и даже апрельского снегопада. Непогода никак не повлияла на него», — с гордостью заявил директор российского сада, член-корреспондент РАН Юрий Плугатарь.

По его словам, отличившийся тюльпан символизирует надежду и счастье. Кроме того, Плугатарь подчеркнул, что именно этот сорт высаживают на клумбах в первом ряду.

Ранее сообщалось, что в Южно-Уральском ботаническом саду в Уфе зацвела сакура.