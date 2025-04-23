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20:04, 23 апреля 2025Моя страна

В российском городе зацвела сакура

В ботаническом саду Уфы зацвела сакура
Екатерина Ештокина

Фото: nadia_if / Shutterstock / Fotodom  

В Южно-Уральском ботаническом саду в Уфе зацвела сакура. Об этом сообщает Telegram-канал UTV.

По словам сотрудников учреждения, дерево будет цвести от семи до десяти дней. Посетители ботанического сада также смогут увидеть ветреницы, мускари, пушкинии, крокусы, морозник, гусиный лук и другие растения.

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Ранее в апреле сакура зацвела в еще одном российском городе. Речь шла о 17 деревьях японской вишни сорта «Кику Шидаре», которые пробудились в Астрахани.

Также редкий «мясной» цветок обнаружили в российском регионе. На острове Русский во Владивостоке заметили редкое растение, которое отличается резким зловонным ароматом. Местным жителям удалось встретить в лесу симплокарпус, или «скунсовую капусту».

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