В российском городе зацвела сакура

В ботаническом саду Уфы зацвела сакура

В Южно-Уральском ботаническом саду в Уфе зацвела сакура. Об этом сообщает Telegram-канал UTV.

По словам сотрудников учреждения, дерево будет цвести от семи до десяти дней. Посетители ботанического сада также смогут увидеть ветреницы, мускари, пушкинии, крокусы, морозник, гусиный лук и другие растения.

Ранее в апреле сакура зацвела в еще одном российском городе. Речь шла о 17 деревьях японской вишни сорта «Кику Шидаре», которые пробудились в Астрахани.

Также редкий «мясной» цветок обнаружили в российском регионе. На острове Русский во Владивостоке заметили редкое растение, которое отличается резким зловонным ароматом. Местным жителям удалось встретить в лесу симплокарпус, или «скунсовую капусту».