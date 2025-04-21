Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:08, 21 апреля 2025Моя страна

Редкий «мясной» цветок обнаружили в российском регионе

Необычное вонючее растение обнаружили в лесу на острове Русский во Владивостоке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Woolman / Shutterstock / Fotodom

На острове Русский во Владивостоке обнаружено редкое растение, которое отличается резким зловонным ароматом. Фотография находки опубликована в Telegram-канале «Маглипогода».

Местным жителям удалось встретить в лесу симплокарпус, или «скунсовую капусту». Этот удивительный цветок относится к семейству ароидных. Он известен характерным внешним видом и специфическим запахом, за что получил народное название «вонючий связноплодник». Обычно растение имеющее фантастическую и инопланетную форму произрастает на болотах и в водоемах.

Несмотря на необычность, растение встречается в Приморском крае. Интернет-пользователи заметили в комментариях, что симплокарпус также можно найти и в других районах — например, в долине реки Седанка.

«Это скунсовая капуста», «Еще одно название — Симплокарпус зловонный (Symplocarpus foetidus)», «Может и вонючий, но красивый!» — написали местные жители под публикацией.

Весной растение выделяется ярким соцветием и характерным запахом протухшего мяса, который помогает привлекать опылителей. В свою очередь биологи подчеркивают его особую роль в болотных экосистемах.

Ранее в Йошкар-Оле обнаружили дерево Эйвы из фильма «Аватар». Тем временем в национальном парке «Таганай» в Челябинской области зацвело необычное дерево-«хамелеон».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа возможная причина смерти Папы Римского

    Путин оценил отношение Папы Римского к России

    В небе над Украиной заметили рисующее пятиконечную звезду НЛО с позывным Welcome

    Китай отказался от американской косметики на фоне торговой войны

    Путин рассказал о причине пасхального перемирия

    Путин сообщил о возобновлении боевых действий после пасхального перемирия

    ФСБ задержала планировавшего захватить администрацию российского города мужчину

    Ефремов отказался выходить из дома из-за повышенного внимания

    Сырский рассказал о боях в Курской и Сумской областях

    В офисе Зеленского высказались о признании Крыма российским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости