Редкий «мясной» цветок обнаружили в российском регионе

Необычное вонючее растение обнаружили в лесу на острове Русский во Владивостоке

На острове Русский во Владивостоке обнаружено редкое растение, которое отличается резким зловонным ароматом. Фотография находки опубликована в Telegram-канале «Маглипогода».

Местным жителям удалось встретить в лесу симплокарпус, или «скунсовую капусту». Этот удивительный цветок относится к семейству ароидных. Он известен характерным внешним видом и специфическим запахом, за что получил народное название «вонючий связноплодник». Обычно растение имеющее фантастическую и инопланетную форму произрастает на болотах и в водоемах.

Несмотря на необычность, растение встречается в Приморском крае. Интернет-пользователи заметили в комментариях, что симплокарпус также можно найти и в других районах — например, в долине реки Седанка.

«Это скунсовая капуста», «Еще одно название — Симплокарпус зловонный (Symplocarpus foetidus)», «Может и вонючий, но красивый!» — написали местные жители под публикацией.

Весной растение выделяется ярким соцветием и характерным запахом протухшего мяса, который помогает привлекать опылителей. В свою очередь биологи подчеркивают его особую роль в болотных экосистемах.

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