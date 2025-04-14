Дерево-«хамелеон» зацвело в российском регионе

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области зацвело дерево-«хамелеон»

В российском регионе зацвела ольха, которую называют деревом-«хамелеоном». Об этом сообщили сотрудники национального парка «Таганай» в Челябинской области во «ВКонтакте».

Отмечается, что в текущем году соцветия появились на неделю раньше. При этом известно, что дерево стали так называть за необычную способность менять цвет на срезе от красно-оранжевого до коричневого и фиолетового.

Эксперты также подчеркнули, что цветущие сережки носит именно мужское дерево, в то время как женское имеет скромные зеленые колоски. «К осени в них созреют плоды — маленькие орешки, окруженные узкими крылышками. К этому времени они словно деревенеют и становятся похожи на шишки хвойных деревьев», — уточнили специалисты.

По словам сотрудников парка, ольха усваивает азот и обогащает им почву. Таким образом, растение является ценным элементом природы.

Ранее в апреле 150 тысяч тюльпанов зацвели в одном российском городе. Посетители ботанического сада имени И. С. Косенко в Краснодаре получили возможность воспользоваться аудиогидом «Язык цветов» и узнать о значении различных растений.