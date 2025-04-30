В России высказались о прямых переговорах с Украиной

Небензя: Россия готова к прямым переговорам с Украиной

Россия готова к прямым переговорам с Украиной, несмотря на проблемы с легитимностью главы республики Владимира Зеленского. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, его цитирует ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия, как неоднократно заявлял президент Владимир Путин, готова начать переговоры по Украине без предварительных условий. При этом, по его словам, Москва так и не получила ответа от Киева.

До этого Песков указал, что Москва ждет от Киева сигнала о возобновлении прямых переговоров.