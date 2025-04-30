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15:00, 30 апреля 2025Россия

В российском регионе ввели режим ЧС

Тюменский губернатор Моор: Вводим региональный режим ЧС из-за паводка
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетЛесные пожары:

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за паводковой ситуации. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Моор в Telegram-канале.

«Вводим режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с паводком в пяти населенных пунктах Казанского и Абатского районов. Он начнет действовать с завтрашнего дня», — говорится в сообщении губернатора.

Моор пояснил, что введенный режим ЧС позволит региональному правительству и органам местного самоуправления более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и его последствиями.

Ранее режим ЧС ввели в Забайкальском крае из-за лесных пожаров. Тогда в МЧС сообщали, что в регионе зафиксировано 45 лесных пожаров, общая площадь которых составляет более 190 тысяч гектаров.

ЖЗЛ
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