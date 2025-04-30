В сети восхитились внешностью 61-летней Бриджит Фонды после похудения

В сети восхитились внешностью американской актрисы Бриджит Фонды после похудения. Материал публикует Daily Mail.

61-летнюю звезду фильма «Одинокая белая женщина» запечатлели возле ее дома в Лос-Анджелесе вместе с мужем — 71-летним музыкантом Дэнни Эльфманом. Она предстала перед камерами в черном пальто до колена, белом топе и темных брюках, продемонстрировав значительно постройневшую фигуру. Также знаменитость убрала волосы в пучок и повязала на шею шелковый платок.

Читатели издания оценили кадры в комментариях. «Выглядит хорошо и кажется счастливой», «Бриджит выглядит потрясающе», «Она выглядит очень красиво и естественно, у нее прекрасная кожа, волосы и улыбка», «Отлично выглядит после потери веса. Надеюсь, она сделала это для себя, а не из-за давления СМИ», — заявили юзеры.

В свою очередь, часть пользователей предположили, что Фонде удалось преобразиться с помощью популярного лекарственного препарата. «Она очень быстро похудела, и это хорошо для нее. (...) Но это явно "Оземпик"», «Подозреваю, что это "Оземпик", но надеюсь, она чувствует себя счастливее», — указали они.

Ранее в апреле внешность младшего сына американского актера Арнольда Шварценеггера Кристофера Шварценеггера после похудения вызвала споры в сети.