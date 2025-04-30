В Северной Корее состоялись испытания вооружений нового эсминца

ЦТАК: Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях нового эсминца КНДР

В КНДР состоялись первые испытания боевой применимости систем вооружений нового многоцелевого северокорейского эсминца «Чхве Хён». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Испытания прошли 28 и 29 апреля, на мероприятии присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. В частности, 28 апреля проводился испытательный пуск сверхзвуковых и стратегических крылатых ракет, зенитных ракет, а также испытательная стрельба из 127-миллиметровой палубной автоматической пушки. 29 апреля прошла испытательная стрельба противокорабельного тактического управляемого оружия, разнообразных палубных автоматических пушек, дымовых пушек и пушек радиопомех.

Северокорейский лидер высоко оценил подготовку боевой применимости систем вооружений эсминца. Ким Чен Ын также подчеркнул необходимость усовершенствования подготовки к объединенному применению систем вооружений за кратчайший срок.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на анализ спутниковых снимков сообщало, что строящиеся новые боевые корабли КНДР могут нести не меньше 50 ракет.