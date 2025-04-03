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01:15, 3 апреля 2025Наука и техника

Раскрыты возможности строящихся боевых кораблей КНДР

Reuters: Новейшие корабли КНДР могут нести более 50 ракет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Строящиеся новые боевые корабли КНДР могут нести не меньше 50 ракет, в зависимости от их типа. Это следует из анализа спутниковых снимков, сообщает Reuters.

Американский аналитик Джеффри Льюис предположил, что передняя часть одного из кораблей может вместить 32 вертикальных пусковые установки для перевозки крылатых или противокорабельных ракет. «Или же меньшее количество, если речь идет о баллистических ракетах», — отметил он. Кроме того, в задней части судна имеется не менее 18 мест для установок. По данным агентства, водоизмещение корабля составит около 4000 тонн.

Эксперт добавил, что Северная Корея разработала несколько различных типов ракет, совместимых с системами вертикального пуска (VLS), которые Пхеньян не устанавливал ни на один из предыдущих надводных кораблей.

В декабре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын посетил место строительства военно-морской базы. Во время визита он отметил, в ближайшее время КНДР будет обладать крупными субмаринами и кораблями

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