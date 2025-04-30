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02:17, 30 апреля 2025Мир

В США оценили влияние тарифов на Россию

Экономист Сакс: Тарифы США не навредят России и Китаю
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Россия и Китай не пострадают от тарифов США, считает американский экономист Джеффри Сакс. На эту тему он высказался в беседе с «Известиями».

По его мнению, американский лидер Дональд Трамп заблуждается, полагая, что введенные им пошлины помогут экономике страны. «Я с этим не согласен — это серьезная ошибка. (...) И предполагаю, что остальной мир может продолжать развиваться и процветать, несмотря на такую ошибку Штатов», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что тарифы США не смогут сильно навредить мировой экономике, если остальные страны продолжат взаимную торговлю в соответствии с международным правом и по правилам ВТО.

Ранее стало известно, что Вашингтон подготовил план торговых переговоров с 18 странами по вопросу пошлин. Однако в этих обсуждениях, скорее всего, не примут участия такие государства как Мексика, Канада и Китай.

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