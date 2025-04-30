Режиссер Стоун: Европейцы осознают тщетность антироссийской кампании

Жители Европы лучше своих лидеров осознают тщетность антироссийской кампании. Такое мнение в интервью RT высказал американский режиссер Оливер Стоун.

Он допустил, что европейцы не согласны с властями. Стоун также заявил, что правительство ФРГ коррумпированное. «Что-то не так. И к этому причастны США — администрация [бывшего президента США Джо] Байдена», — убежден он.

Ранее помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков указал на последствия антироссийского фона на Западе. По его словам, антироссийский фон на Западе в последние годы мешает продвигать разумные идеи, с которыми согласны в том числе в Вашингтоне.