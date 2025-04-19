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14:53, 19 апреля 2025Мир

Помощник Путина указал на последствия антироссийского фона на Западе

Ушаков: Антироссийский фон на Западе мешает продвигать разумные идеи
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Антироссийский фон на Западе в последние годы мешает продвигать разумные идеи, с которыми согласны в том числе в Вашингтоне. На последствия политики Запада указал помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале.

«Такой фон создан за последние годы или даже десятилетия: антироссийский фон в той же Америке, в той же Европе», — сказал он.

По его словам, американские власти, в том числе глава государства Дональд Трамп, понимают первопричины конфликта на Украине. При этом антироссийский фон мешает им продвигать разумные идеи.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ни с кем не играет, в том числе и с Россией, с которой есть очень хорошие шансы достичь соглашения. Глава Белого дома также во время общения с журналистами не стал называть точные сроки завершения украинского конфликта.

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