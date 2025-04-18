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22:12, 18 апреля 2025Мир

Трамп высказался о переговорах с Россией

Трамп заявил, что Россия не играет с ним
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ни с кем не играет, в том числе и с Россией. Выступление американского лидера транслировал телеканал Fox News.

«Никто со мной не играет, у нас очень хорошие шансы достичь соглашения», — прокомментировал американский лидер.

Также Трамп во время общения с журналистами в Белом доме не стал называть точные сроки завершения украинского конфликта. «Конкретного количества дней нет, но скоро. Мы хотим, чтобы это было достигнуто», — сказал президент США.

Ранее американский госсекретарь заявил, что обсуждения украинского урегулирования не могут длиться вечно. По его словам, невозможность мира в краткосрочной перспективе заставит США двигаться дальше.

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