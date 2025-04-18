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21:12, 18 апреля 2025Мир

Трамп не стал называть сроки завершения украинского конфликта

Трамп отказался назвать точные сроки завершения украинского конфликта
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме не стал называть точные сроки завершения украинского конфликта. Выступление американского лидера транслировал телеканал Fox News.

Журналисты попросили Трампа прокомментировать слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что завершение конфликта на Украине наступит в течение нескольких дней. Американский лидер подтвердил, что это наступит скоро, при этом отказавшись назвать конкретные сроки.

«Конкретного количества дней нет, но скоро. Мы хотим, чтобы это было достигнуто. (...) И Марко прав, когда говорит, что мы хотим, чтобы все завершилось», — сказал Трамп.

Ранее американский госсекретарь заявил, что обсуждения украинского урегулирования не могут длиться вечно. По его словам, невозможность мира в краткосрочной перспективе заставит США двигаться дальше.

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