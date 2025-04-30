Ведущий Первого канала вспомнил о болезненном звонке от бывшего сослуживца с Украины

Ведущий Кузичев заявил, что его сослуживец перешел на сторону ВСУ

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале, журналист Анатолий Кузичев рассказал, что после начала специальной военной операции (СВО) у него состоялся неприятный разговор с бывшим сослуживцем с Украины. Подробности он раскрыл в интервью Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube.

Кузичев объяснил, что служил во флоте. По его словам, он поддерживал отношения со своими сослуживцами. В первый день СВО, с одним из них у ведущего состоялся сложный телефонный разговор об отношениях России и Украины. В частности, собеседник Кузичева заявил, что совместными усилиями странам получится победить «бандеровскую сволочь».

«Потом прошло несколько лет, два [года]. Он мне звонит и довольно надменным тоном [говорит], что "резать русню" теперь и его цель, задача и идеал», — рассказал Кузичев. На вопрос Манучарова, было ли ему больно от услышанного, журналист ответил утвердительно. «Это меня резануло. Не по слуху, а по сердцу», — признался он.

Ранее Кузичев рассказал, что после прихода в программу «Время покажет» столкнулся с большим потоком ненависти. По словам журналиста, ему было неприятно получать послания с негативом.