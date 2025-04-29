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18:22, 29 апреля 2025Интернет и СМИ

Ведущий Первого канала рассказал об обрушившейся на него из-за работы ненависти

Ведущий Кузичев заявил, что в начале работы на ТВ получал много ненависти
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Известный российский журналист и телеведущий Анатолий Кузичев рассказал, что на него обрушилось множество полных ненависти комментариев, когда он начал работать на Первом канале в программе «Время покажет». Об этом он вспомнил в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube.

Кузичев признался, что его изумило то, сколько негативных комментариев в свой адрес он получил. Он уточнил, что большинство таких комментариев он получал в соцсети Twitter (новое название — X). По словам ведущего, со временем он перестал туда заходить.

«Это не может не трогать. Когда какой-то человек, пускай и незнакомый тебе, что-то такое пишет, содержательно ненавистное. Это, конечно, трогает. Это неприятно», — сказал Кузичев.

Ранее соведущий Кузичева, журналист Артем Шейнин, рассказал о работе с Владимиром Познером. Он заявил, что предлагал темы и направление бесед с гостями его авторской программы «Познер».

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